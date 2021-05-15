Скопье, , 07:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 14 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 1658 образцов в стране выявили 30 носителей коронавируса. Еще 359 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 324 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5184 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 143 427 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 5 913 человек — за последнюю неделю это число сократилось вдвое, за это же время умерли 100 носителей коронавируса.

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