Кейптаун, , 06:01 — REGNUM Сотрудники береговой охраны Южноафриканской Республики задержали четырех человек по обвинения в браконьерстве, сообщает пресс-служба объединения национальных парков ЮАР (SANParks).

По ее данным, подозреваемые добывали лобстеров на Мысе Доброй Надежды после окончания сезона вылова. При этом во время погони браконьеры выбросили весь улов в море. Тем не менее сотрудники береговой охраны смогли задержать подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Чувашии завели уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в браконьерстве. Сообщалось, что подозреваемый выловил рыбу запретным орудием лова и оказывал сопротивление полицейским, а также пытался скрыться с места преступления.