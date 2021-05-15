Тюмень, , 05:58 — REGNUM В Тюменской области с 17 по 21 мая школьные «Последние звонки» состоятся в традиционном офлайн формате. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, в 2020 году «Последние звонки» проходили в регионе в режиме онлайн из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В 2021 году в Тюменской области девятые классы окончат 17 тысяч учащихся, одиннадцатые — десять тысяч. Формат проведения школьных выпускных вечеров в Тюменской области будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу.