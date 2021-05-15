Санкт-Петербург, , 07:09 — REGNUM В Западном военном округе (ЗВО) стартовали масштабные учения по развёртыванию системы управления войсками. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

В соответствии с планом учений подразделения связи и управления выдвинулись в назначенные районы, где развернули полевые пункты управления округа, объединений, соединений и воинских частей, а также полевые узлы связи. При этом была отработана маскировка и радиоэлектронное противодействие средствам разведки условного противника.

«Военнослужащие осуществили привязку к стационарным военным и гражданским узлам связи и выполнили многоуровневое резервирование каналов с использованием радиорелейных, тропосферных станций и станций космической связи», — отмечается в сообщении.

Станции связи и пункты управления противника будут обнаружены, подавлены и условно уничтожены специально выделенными подразделениями из состава разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации ЗВО.

В манёврах задействовано до 3,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц специального вооружения и военной техники. Они продлятся до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная тральная группа Балтийского флота ВМФ России в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь» провела в акватории Балтийского моря учения по поиску и обезвреживанию мин, поставленных условным противником.

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