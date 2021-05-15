Пекин, , 05:26 — REGNUM Пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в городе Инкоу китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны. Об этом 14 мая сообщил городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Все пациенты работают на одном предприятии. У троих из них болезнь протекает бессимптомно. Власти города рекомендовали жителям не покидать город без особых оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что в Китае были выявлены семь первых за последние три недели фактов заражения коронавирусом: по одному в провинциях Аньхой и Хэфэй и еще пять — завозные из-за рубежа.

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