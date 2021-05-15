Исламабад, , 05:18 — REGNUM Пассажирский фургон упал в канал в районе Шейхипура провинции Пенджаб в Пакистане, сообщает Синьхуа.

Про его данным, в фургоне на момент аварии находились 11 человек. В результате ДТП все они погибли. Спасатели и полицейские, работавшие на месте происшествия, смогли извлечь из воды лишь тела погибших. Отмечается, что среди жертв аварии было семеро детей и три женщины. Все они являлись членами одной семьи.

По данным очевидцев, водитель фургона не справился с управлением и превысил скорость. Это, по их мнению, и привело к сходу транспортного средства с дороги и падению в канал. По факту произошедшего ведется расследование.