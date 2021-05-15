Москва, , 07:05 — REGNUM В субботу, 15 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 16 мая в Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха — +12…+14 °C.

Ветер юго-восточный, южный (ночью южный, юго-западный) 6−11 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+25 °C днём и +9…+14 °C ночью.

В воскресенье, 16 мая, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +7…+12 °C. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается дождь, во время которого возможны гроза и град.

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