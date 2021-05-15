Каракас, , 05:06 — REGNUM Переговоры с властей Венесуэлы с оппозицией могут быть начаты в случае, если оппозиционные силы вернут в казну из-за рубежа государственные активы, которые находятся под их контролем. Об этом 14 мая заявил президент республики Николас Мадуро в ходе выступления, видеозапись которого размещена на его странице в Twitter.

В частности, речь идет об акциях компании Sitgo, которая является американским подразделением венесуэльской государственной нефтегазовой корпорации PDVSA. Мадуро отметил, что оппозиции также необходимо отказаться от попыток совершить госпереворот и отказаться от призывов в адрес других стран вмешаться во внутренние дела Венесуэлы.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что всегда готов для диалога с зарубежными правительствами и международными структурами. Он добавил, что переговоры с оппозицией можно провести на территории страны, которая захочет стать посредником.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Николас Мадуро заявил о готовности встретиться с представителями венесуэльской оппозиции, в том числе и ее лидером Хуаном Гуайдо.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро заявил о готовности встретиться с венесуэльской оппозицией