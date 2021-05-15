Красноярск, , 05:07 — REGNUM На юге Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в ночь на 15 мая пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло на 473 километре дороги Р-257 «Енисей». Предположительным виновником аварии является 20-летний водитель автомобиля Nissan AD, который двигался со стороны Кызыла (Тува) в сторону Абакана (Хакасия). Молодой человек не справился с управлением, в результате чего его автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Газель».

"В результате происшествия пострадали оба водителя и восемь пассажиров автомобиля «Газель». Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ираке в автокатастрофе на скоростной трассе погибли 14 человек и трое получили ранения.

Читайте также: Четверо пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке в ДТП с автобусом погибли 14 человек