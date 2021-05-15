Сеул, , 04:59 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 681 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По его данным, 661 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на южнокорейскую территорию из-за рубежа. Центр фиксирует небольшое снижение заболеваемости COVID-19 в республике — до этого в течение двух дней подряд в стране выявляли более 700 зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 131 061. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1896 человек.