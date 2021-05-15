Пекин, 15 мая 2021, 04:29 — REGNUM Китайский исследовательский зонд «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на Марсе, 15 мая сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.
Аппарат был запущен с космодрома Вэньчан 23 июля 2020 года с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-5В». В феврале зонд достиг орбиты Красной планеты.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Китай вывел на орбиту Земли основной модуль для своей будущей китайской космической станции. Модуль получил название «Тяньхэ».
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