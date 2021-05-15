Москва, , 05:08 — REGNUM Одна доза всех российских вакцин от коронавируса стоит менее 900 рублей. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ 15 мая сообщает «Российская газета».

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Первая ставшая доступной вакцина «Спутник V» оказалась в производстве самой дорогой. Предельная закупочная стоимость одной дозы для неё была установлена в 866,81 руб. В настоящее время её выпуск наладили семь производителей.

Для одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» предельная стоимость установлена в 842 руб. Для препарата «КовиВак» — 866 руб. На однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» закупочная цена в настоящее время ещё не установлена.

По информации Минпромторга, на которую ссылается издание, закупка всех российских вакцин проводится в строгом соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой. При её установлении учитываются производственные возможности выпускающих их площадок.

Всего на уже выпущенные вакцины из российского бюджета было потрачено около 60 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям Москвы на данный момент доступно два вида вакцин от коронавируса.

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