Рамалла , , 04:20 — REGNUM Палестинские группировки, связанные с движением ХАМАС, из сектора Газа продолжают обстрелы юга Израиля, передает радиостанция Saut Al-Aqsa.

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Сообщается, что обстрел ведет боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Они запускают ракеты по израильским городам Ашдод, Сдерот и Бер-Шева. По данным очевидцев, в этих городах звучат сирены воздушной тревоги. Другая палестинская группировка также ведет обстрелы города Сдерот.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая, по территории Израиля из сектора Газа было выпущено свыше двух тысяч ракет. Около тысячи из них были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».