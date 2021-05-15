Екатеринбург, , 04:02 — REGNUM В Екатеринбурге 13 и 14 мая были побиты температурные рекорды. Об этом сообщили журналистам в Уралгидромете.

13 мая температура воздуха достигла 29,3 градуса, что га 0,1 выше суточного максимума в 1974 году. А 14-го она достигла 30,3, повысившись на 0,6 градуса по сравнению с суточным максимумом в мае 2014 года.

Синоптики предупреждают, что сухая и жаркая погода, установившаяся сейчас на Урале, сохранится. 15 и 16 мая столбик термометра может достигать 35 градусов.