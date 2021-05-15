Газа, Палестина, , 05:08 — REGNUM В результате израильского обстрела дома в секторе Газа, произошедшего в ночь на 15 мая, погибли не менее восьми жителей. Об этом сообщает палестинский новостной портал «Амад».

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По его информации, в результате бомбардировки было полностью разрушено здание в лагере беженцев Эш-Шаты, расположенном к западу от города Газа. В доме, где проживали члены одной семьи, погибли восемь человек, включая шесть детей. Ещё около 20 человек с ранениями были доставлены в центральную больницу Газы.

В сообщениях СМИ отмечается, что в настоящее время спасатели и местные жители продолжают поиск выживших под завалами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 126 человек стали жертвами авиаударов Израиля по объектам в секторе Газа с начала обострения конфликта.

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