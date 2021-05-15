Лос-Анджелес, США, , 03:31 — REGNUM Премьера анимационного сериала Marvel «Что если???» может состояться уже в августе 2021 года. Об этом 14 мая сообщил журнал Entertainment Weekly.

Инсайдеры сообщили, что первый эпизод шоу появится на сайте потокового сервиса Disney Plus в августе 2021 года, в промежутке между выходом в прокат кинокомиксов «Черная вдова» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Портал Screen Rant отметил, что Disney пока официально не подтвердила эту информацию.

Напомним, в основу мультсериала «Что если???» ляжет одноимённая серия комиксов. Каждая серия будет рассказывать о том, что произошло бы в киновселенной Marvel, если бы важные события пошли иначе.

Читайте ранее в этом сюжете: Экранизация «Секретного вторжения» Marvel нашла режиссёров