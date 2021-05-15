Оттава, , 03:31 — REGNUM Представители Канады и США начали обсуждать возможность открытия границы между странами и снятии ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, передает телеканал CBC.

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Сообщается, что в первом раунде переговоров не принимают участие должностные лица, ответственные за принятие решений. По данным источника телеканала, окончательное решение, вероятно, будет принято летом 2021 года. Он подчеркнул, что об открытии границы в ближайшее время речи пока не идет.

Напомним, США и Канада закрыли границу 21 марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас разрешены только грузоперевозки, туристические поездки остаются под запретом. Отмечалось, что договоренности о закрытии границ действуют до 21 мая.