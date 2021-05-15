Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Соединенные Штаты призывают Китай выполнять обязательства по охране дикой природы в Арктике, заявила помощник главы Госдепа США Марша Берникэт в ходе брифинга.

«Мы призываем Пекин быть приверженным всем своим обещаниям и обязательствам, особенно касательно ответственной охраны окружающей среды в Арктике», — заявила она.

Берникэт отметила, что управлением регионом занимаются восемь постоянных членов Арктического совета, однако наблюдатели, к которым относится и Китай, могут лишь участвовать в процессе без права принятия решения. Также она призвала Пекин соблюдать все свои обязательства в рамках международных договоренностей.