Балтийск, Калининградская область, , 05:08 — REGNUM Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота (БФ) ВМФ России в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдового тральщика «Леонид Перепечь» провели в акватории Балтийского моря учения по поиску и обезвреживанию мин, поставленных условным противником. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Перед тральщиками соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы была поставлена учебная задача обеспечить противоминную защиту кораблей БФ, осуществляющих переход из пункта базирования в место боевого развёртывания. В ходе учений КТГ отработала необходимые действия.

«Также в заданном квадрате в ходе совместного поиска и траления кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 20 из 20 учебных мин, поставленных экипажем малого противолодочного корабля «Алексин», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» провели учения по нанесению ударов по командным пунктам и иным объектам условного противника.

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