Лос-Анджелес, США, , 03:21 — REGNUM К проекту сериала Marvel по циклу комиксов «Секретное вторжение» присоединились два режиссёра. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

Снимать эпизоды будущего шоу будут Томас Безуча и Али Селим, которые ранее работали над драматическим сериалом Hulu «Призрачная башня» (The Looming Tower). Предполагается, что сюжет «Секретного вторжения» расскажет о Скруллах (в комикс вселенной Marvel — инопланетные существа, способные брать внешность), а одну из главных ролей в сериале исполнит Сэмюэль Л. Джексон.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в перезагрузке «Блэйда» по комиксам Marvel появятся персонажи Даймон Хеллстром и Ганнибал Кинг. Главную роль в этом фильме исполнит Махершала Али.

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