Роквилл, США, , 03:12 — REGNUM Компания Bethesda выпустила обновление Fallout 76: Steel Reign на общедоступных тестовых серверах игры. Об этом 15 мая сообщил портал DSOGaming.

Обновление добавило в многопользовательскую игру серию новых квестов. Новые миссии Steel Reign доступны всем персонажам выше 20 уровня, которые уже выполнили квест The Best Defense в текущей версии Steel Dawn. В игре также появились новая система создания легендарных предметов и новый торговец Миранда.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Fallout 76 прошло кулинарное соревнование. В качестве организатора выступила группа энтузиастов ElGatoPub.

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