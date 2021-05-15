Красноярск, , 03:06 — REGNUM В субботу, 15 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +17…+21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 15 на 16 мая ожидается до +9…+12 °C, облачно, дождь.

Скорость ветра западной четверти 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 мая, в Красноярске до +13…+15 °C днём и +4…+6 °C ночью, облачно, днём дождь.

В понедельник, 17 мая, в Красноярске ожидается до +12…+15 °C днём. Ночью — до +3…+7 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 мая в центральных районах Красноярского края ожидается западный ветер на порывах до 15−20 м/с.

В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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