Ухань, Китай, , 03:02 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами торнадо в китайском Ухане, сообщает пресс-служба городского управления по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, смерч прошел в пригородах Уханя. В частности, торнадо зафиксировали в районах Цайдянь и Цзуньшань. В районе бедствия скорость ветра достигала 23 м/с. По последним данным, в результате торнадо погибли шесть человек, еще 218 получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая торнадо прошелся по американскому штату Джорджия. В результате происшествия погибли два человека. Один из них погиб в городе Атланта, второй — в округе Хьюстон.