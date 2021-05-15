Багдад, , 03:05 — REGNUM В Ираке в автокатастрофе на скоростной трассе погибли 14 человек и трое получили ранения. Об этом со ссылкой на управление гражданской обороны страны 15 мая сообщает телеканал As Sumariyah.

Трагедия произошла в провинции Эль-Мутанна, где следовавший по скоростной трассе с превышением скорости минивэн столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения оба автомобиля загорелись, а большинство пассажиров оказались заблокированы в транспортных средствах и сгорели заживо.

«Отряды гражданской обороны приложили большие усилия и смогли, после использования спасательного оборудования из гидравлических режущих и разделяющих устройств, разрезать и отделить обломки и… вывести трёх раненых», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся расследование. Возможными причинами трагедии называются значительное превышение скорости и невнимательность водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске днём 14 мая произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

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