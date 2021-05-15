Иерусалим, , 02:36 — REGNUM Проект по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной предусматривает мониторинг прекращения огня Египтом и Соединенными Штатами, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

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По данным телеканала, представители Вашингтона и Каира ведут переговоры с противоборствующими сторонами. Пока обсуждается вопрос прекращения конфликта с письменным обязательством отказаться от дальнейшей эскалации противостояния.

«Проект перемирия включает американо-египетский мониторинг за прекращением огня, реконструкцию Газы и разрешение на ввоз туда строительных материалов», — отмечает источник.

При этом попытки Египта наладить диалог пока не увенчались успехом. Однако Каир намерен отправить своих представителей в Тель-Авив снова для продолжения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палестинский минздрав назвал число погибших в секторе Газа от ударов Израиля. По данным ведомства, от израильских авиаударов погибли не менее 126 человек, включая 31 ребенка и 20 женщин.

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