Лос-Анджелес, США, , 02:25 — REGNUM В сети появились первые рецензии критиков на игровой фильм Disney «Круэлла», главную роль в котором исполнила Эмма Стоун. Об этом 15 мая сообщил портал Cinema Blend.

Автора издания Сару Эль-Махмуд фильм немного разочаровал, она назвала его «натянутым». При этом критик отметила, что ей понравился мощный акцент «Круэллы» на моде 70-х годов XX века и «дерзкий» актёрский состав.

Автор Variety Джаз Тангчай высоко оценила игру Эммы Стоун и Эммы Томпсон, а также саундтрек катины. Она заявила, что фильм её «ошеломил».

Стоит отметить, что главный редактор Rotten Tomatoes Джоэл Мирес похвалил фильм за моменты, касающиеся темы ЛГБТ, с аналогичной оценкой выступила один из организаторов кинопремии «Выбор критиков» Грейс Рэндольф.

https://twitter.com/sarah_elmahmoud/status/1393288980452438016

https://twitter.com/jazzt/status/1393279999864557568

https://twitter.com/joelmeares/status/1393282215593881600

https://twitter.com/GraceRandolph/status/1393282215266734080

Напомним, премьера «Круэллы» запланирована на 28 мая 2021 года. В этот день фильм начнут показывать в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса Dianey Plus.

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