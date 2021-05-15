Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 мая, последнего дня рабочей недели, ростом, частично отыгрывая резкое падение начала недели. Больше других прибавил Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 360,68 пункта (1,06%), до уровня 34 382,13 пункта. S&P 500 прибавил 61,32 пункта (1,49%), поднявшись до уровня 4173,82 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 304,99 пункта (2,32%), до уровня 13 429,98 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,69 до уровня $65,51 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 мая ростом, начав «отскок» после рекордного снижения на фоне данных об инфляции.

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