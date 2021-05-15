Лондон, , 02:20 — REGNUM Глава конференции ООН по изменению климата (COP26) Алок Шарма призовёт богатые страны первыми отказаться от угольной энергетики. Об этом 14 мая сообщил телеканал BBC.

Конференция ООН пройдёт в шотландском городе Глазго в ноябре 2021 года. На ней британский политик намерен призвать страны и банки прекратить финансировать строительство угольных электростанций.

«Дни угля, обеспечивающего самую дешевую форму энергии, остались в прошлом. И они должны остаться в прошлом, — приводит телеканал слова из будущего выступления Шармы. — Угольный бизнес, как сказал генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерриш — ред.), уходит в дым. Это старая технология».

Отмечается, что в COP26 примут участие представители 196 стран, а также руководители предприятий, организаций, эксперты и мировые лидеры. Главными темами саммита станут ограничение глобального потепления, помощь людям и природе в адаптации потеплению, привлечение финансовых средств для более бедных стран на получение чистых технологий.

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