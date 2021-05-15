Иерусалим, , 02:17 — REGNUM Не менее десяти палестинцев погибли при столкновениях с израильскими полицейскими на Западном берегу реки Иордан, начиная с 22 апреля. Об этом 14 мая передала радиостанция Saut Al-Aqsa.

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Кроме того, еще почти 500 человек пострадали. Ранее сообщалось о пяти погибших и 150 раненых.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая палестинские власти объявили, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа от авиаударов Израиля погибли 126 человек.

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