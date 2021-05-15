Нью-Йорк, США, , 02:11 — REGNUM Netflix назвал дату премьеры комедийного сериала с Сандрой О, над которым работают создатели «Игры престолов». Об этом 14 мая сообщил портал GamesRadar.

Шоу появится в библиотеке потокового сервиса 27 августа 2021 года. Его сюжет расскажет о жизни преподавательницы престижного университета, которая сталкивается с «уникальным набором проблем» как первая женщина, возглавившая кафедру, и как представитель азиатской расы.

https://twitter.com/netflix/status/1392534363376545792

В качестве исполнительных продюсеров шоу выступают Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, работавшие над созданием шоу «Игра престолов». В 2019 году они подписали с Netflix контракт на $200 млн.

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