Богота, , 02:05 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Колумбии достигло 80 250. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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За стуки по указанной причине скончались 490 человек. Кроме того, в стране был выявлен 16 581 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За все время пандемии в Колумбии зарегистрировали 3 084 460 подобных фактов.

Вместе с тем 2 888 990 случаев закончились выздоровлением пациентов от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Колумбии начали прививочную кампанию от COVID-19 среди людей старше 60 лет.

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