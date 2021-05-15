Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Телеканал ABC решил закрыть проекты сразу пяти сериалов. Об этом 15 мая сообщил портал TVLine.

Под «нож» попали шоу «Бунтарка» (Rebel) с Кэти Сагал, криминальная драма «За жизнь (For Life) и ситком «Смешанный» (Mixed-ish), который получил два сезона. ABC также отменил комедийные сериалы «Американская домохозяйка» и «Позвоните маме».

Стоит отметить, что новость о закрытии проектов появилась после того, как ABC объявил о продлении сериалов «Коннеры», «Домоводство» (Home Economics), «Новобранец» (The Rookie), «Миллион мелочей» и «Голдберги».

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