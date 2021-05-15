Рамалла , , 01:50 — REGNUM По меньшей мере 126 человек стали жертвами авиаударов Израиля по объектам в секторе Газа с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе палестинского минздрава.

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В это число входят 31 несовершеннолетний и 20 женщин. Кроме того, при обстрелах израильских ВВС пострадали 950 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эскалации палестино-израильского конфликта по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет.

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