Прага, , 01:50 — REGNUM Разработчики American Truck Simulator выпустят загружаемое дополнение (DLC), которое добавит в игру улучшенную карту штата США Вайоминг. Об этом 15 мая сообщил портал PCGamesN.

Пока студия SCS Software не назвала дару релиза DLC. Авторы игры выложили в сеть скриншоты, демонстрирующие обновлённый Вайоминг и заявили, что будут сообщать геймерам новости о ходе разработки.

https://twitter.com/misteruplay2016/status/1393329900107407360

Ранее ИА REGNUM сообщило, что SCS Software планирует полностью переделать в игре локацию штата США Калифорния. American Truck Simulator представляет собой симулятор дальнобойщика США с элементами экономической стратегии.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре American Truck Simulator полностью переделают локацию Калифорнии