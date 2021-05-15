Киев, , 01:49 — REGNUM Заключение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по домашний арест связано со стремлением президента Украины Владимира Зеленского сохранить свой падающий рейтинг, написал 14 мая председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга», — написал он.

По мнению Пушкова, процесс против Медведчука связан также с ростом популярности ОПЗЖ и желанием киевских властей зачистить политическое поле от симпатизирующих России политиков.

Читайте также: Соратник Медведчука объяснил его арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Киеве 13 мая принял решение о заключении Медведчука под домашний арест. Такая мера пресечения была избрана после предъявления политику подозрения в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский сообщил о снижении числа олигархов на Украине