Бухарест, , 01:47 — REGNUM Власти Румынии решили ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Флорин Кыцу в официальном обращении.

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По его словам, с 15 мая в Румынии отменят комендантский час. Также будет снято требование обязательного ношения медицинских масок в общественных местах — их будет необходимо носить только в помещениях или в местах массового скопления людей. Кроме того, в Румынии разрешат дольше работать заведениям общественного питания и барам, а также отменять ограничения на график работы магазинов.

Кыцу добавил, что в стране разрешат и проведение спортивных состязаний на открытом воздухе. Концерты, фестивали и другие развлекательные мероприятия на улице также разрешат, однако численность посетителей ограничат 500 людьми.