Лос-Анджелес, США, , 01:41 — REGNUM Дон Чидл подтвердил, что Майкл Джордан появится в фильме «Космический джем: Новое поколение». Об этом 15 мая сообщил портал GamesRadar.

Актёр сказал, что Джордан действительно принимает участие в проекте, однако он появится в фильме не так, как ожидают зрители. Издание предположило, что бывшая звезда NBA может получить какую-то эпизодическую роль.

Напомним, Дон Чидл сыграет в сиквеле «Космического джема» некий мошеннический алгоритм Al-G Rhythm. Главный роли в картине исполнят Леброн Джеймс, его сын Бронни Джеймс и Соникуа Мартин-Грин.

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