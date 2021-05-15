Иерусалим, , 01:33 — REGNUM Свыше двух тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта, 14 мая сообщили в пресс-службе израильской армии.

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Примерно тысяча снарядов перехватила израильская система ПРО «Железный купол». Еще около 350 не долетели до территории Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая палестинское движение ХАМАС объявило о нанесении удара по химическому заводу, который находится в израильском поселении Нир-Оз. Атака была совершена с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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