Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Поклонников игр серии GTA взволновала публикация организаторов выставки E3 в области достижений в индустрии видеоигр. Об этом 15 мая сообщил портал Comicbook.

Администрация twitter-страницы GTA 6 News & Leaks задала руководству официального аккаунта E3 вопрос о том, могут ли фанаты серии ожидать, что в рамках выставки будет сделан официальный анонс GTA VI. В ответ на это представители E3 выложили анимированное изображение со сценой из мультфильма «Лило и Стич», в котором показано, как Стича гладят по голове.

Многие фанаты решили, что это является свидетельством того, что шестая часть GTA действительно будет представлена на будущей выставке.

https://twitter.com/NEWSLEAKSGTAS/status/1392833173277523968

Стоит отметить, что студия Rockstar Games, разрабатывающая игры серии, уже несколько лет не принимала участие в E3. Кроме того, эксперты предполагают, что компания не будет анонсировать GTA VI как минимум до того момента, пока не выпустит улучшенную версию GTA V для консолей нового поколения.

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