Киев, , 01:30 — REGNUM Факт системного прослушивания телефона главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в 2015 году признала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По её словам, прослушивание телефона осуществлялась спецслужбами в установленном законом порядке.

«Она (процедура — ред.) легализована, санкционирована. Это были контрразведывательные меры. Есть судебная практика, она доказана Верховным судом. Мы можем использовать (прослушивание)… мы использовали», — сказала Венедиктова в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на его канале в YouTube.

Ранее украинская прокуратура обнародовала записи разговоров, на которых человек с голосом якобы похожим на голос Медведчука обсуждает передачу России газового месторождения в Азовском море. Эти записи легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении политика.

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