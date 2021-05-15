Белград, , 01:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не принял решение о выдвижении кандидатом в главы государства на второй срок. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «ТВ Прва».

«Скажу вам искренне, я не уверен. Мы примем решение, и я лично буду участвовать в кампании, в которой буду бороться за то, чтобы политика, которую мы проводили, получила продолжателей, которые приведут к результатам в 2025 году, которые мы обещали гражданам Сербии», — заявил он.

Вучич рассказал, что его решение о выдвижении кандидатом на выборы президента Сербии будет зависеть и от того, кто еще будет участвовать в выборах. Также он отметил, что пока не известно, какие шаги предпримут его противники, и как они будут вести информационную кампанию против него.

Ожидается, что выборы президента Сербии состоятся весной 2022 года. Помимо выборов главы государства, в Сербии пройдут и выборы в парламент. Вучич уже заявил, что будет добиваться победы своей партии на всех уровнях.