Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Президент США Джо Байден отменил ограничения на въезд в страну для иммигрантов без медстраховки, введённые его предшественником Дональдом Трампом. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Приостановка разрешения на въезд в рамках декларации не служит продвижению интересов США», — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что администрация США привержена расширению доступа к качественному медицинскому обслуживанию, но эта цель может быть достигнута без лишних ограничений.

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Напомним, распоряжение о въезде иммигрантов, которые будут финансово обременять американскую систему здравоохранения, бывший президент США Дональд Трамп подписал в октябре 2019 года. Желающие переехать в Соединённые Штаты должны были предъявить властям действующую в течение 30 дней медицинскую страховку или наличие средств для покрытия медицинских расходов.

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