Гавана, , 01:14 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1277 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 121 838. Также за минувшие сутки в республике скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 785 человек.

Отмечается, что по-прежнему главный очаг распространения инфекции находятся в столице Кубы Гаване. Ранее специалисты кубинского минздрава заявили, что в столице страны распространились и новые штаммы SARS-CoV-2, в частности, британский, южноафриканский и бразильский.

Ранее на Кубе началась вакцинация населения разработанными в стране препаратами. В частности, для прививок используются кубинские вакцины Soberana-02 и Abdala.