Иерусалим, 15 мая 2021, 01:09 — REGNUM Здание, где располагался офис руководителя службы безопасности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, разрушено израильскими военно-воздушными силами. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
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Отмечается, что этот объект использовался организацией для управления своей военной инфраструктурой. Руководит службой Тауфик Абу Наим.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая боевое крыло ХАМАС «Бригада аль-Кассам» обстреляло военную базу Хацерим рядом с израильским городом Беэр-Шева.
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