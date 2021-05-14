Москва, 15 мая, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Число находящихся в розыске уклонистов от военной службы в России снизилось в 3,1 раза за десятилетие, сообщили 15 мая в пресс-службе Следственного комитета России.

Минобороны России

«Благодаря грамотно организованной работе снизилось более чем в 3,4 раза общее количество лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, в 3,1 раза — военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы», — говорится в сообщении.

В ведомстве прокомментировали также работу следственных органов по уголовным делам о коррупции, относящимся к военной службе. За десятилетие завершено расследование более 10 тыс. уголовных дел коррупционной направленности, при этом доказанный ущерб, причинённый преступлениями, а также размер возмещенного ущерба увеличились более чем в два раза.

15 мая отмечается профессиональный праздник военных следственных органов Следственного комитета РФ. Он берёт своё начало в 1867 году, когда в России ввели должности военных следователей.

Военные следственные органы стали составной частью СК РФ и осуществляют полномочия в сфере уголовного судопроизводства в ВС России, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.