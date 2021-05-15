Рамалла , 15 мая 2021, 00:51 — REGNUM Ракетную атаку по израильской военной базе Хацерим совершило боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам», 14 мая передает телеканал Haber со ссылкой на заявление организации.
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Объект находятся рядом с городом Беэр-Шева.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военно-морским силам ХАМАС.
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