Лондон, , 00:51 — REGNUM Студия Mediatonic могла случайно включить в очередное обновление Fall Guys: Ultimate Knockout исходный код онлайн-игры. Об этом 14 мая сообщил пользователь форума Reddit Darklinkpower.

Он обратил внимание, что соответствующие данные содержатся в обновлении 4.5. В одной из папок находятся728 элементов, в основном это файлы языка программирования C++ и библиотеки DLL, которые охватывают почти все функции игры. Предполагается, что ошибка Mediatonic как-то связана с особенностью одного из инструментов игрового движка Unity.

Напомним, релиз версии Fall Guys: Ultimate Knockout 4.5 состоялся 14 мая 2021 года. Разработчики сообщили, что они добавили в игру «футуристический экшн», два новых раунда, личные лобби («комнаты» для подбора игроков) и внесли в неё множество улучшений.

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