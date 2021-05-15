Брюссель, , 00:38 — REGNUM Утверждение в России списка недружественных иностранных государств подрывает дипломатические отношения, написал 14 мая глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», — отметил он.

Мишель добавил, что усилия Москвы, предпринимаемые якобы для «разделения Евросоюза» тщетны, и призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию (о дипломатических отношениях).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в список недружественных к России иностранных государств вошли США и Чехия. 13 мая его утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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