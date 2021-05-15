15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление президента РФ о том, что из Украины пытаются создать антипод России.

Елизавета Коробова, , 09:09 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что из Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ещё немного и разлетится во все стороны! Даже щепок не останется, всё подберут соседи», — считает Александр Т.

Некоторые пользователи предположили, что если Украина является антиподом России, то в ней должна отсутствовать коррупция. Кроме того, страна должна показывать стабильный экономической рост.

«Антипод России — получается отсутствие коррупции, независимость судей, социальное государство, партнёрство с другими странами, развитие, а не разворовывание науки и промышленности? Может, не так и плохо?» — задаётся вопросом Станислав Б.

Другие отметили, что так это не работает, иначе бы на границе с Украиной стояла бы очередь из людей, увидевших позитивные изменения в соседнем государстве.

«Украина сейчас — это же та самая «прекрасная Россия будущего». Мечтающие о последней уже сейчас могут в ней пожить. Хотя удивительно, что нет давки на таможне. Где все желающие?» — задаётся вопросом Наталия Р.

Радикалы на майдане. 2014 Ввласенко

Часть людей отметила, что речь идёт об идеологическом антиподе России, который должен быть тараном, готовым своим телом проломить российскую стену. Таким тараном успешно выступили украинские нацисты, считают граждане.

«После переворота на Украине эта страна превратилась в нацистский режим. Это действительно является антиподом Российской Федерации», — пишет Илья Б.

Отдельные пользователи призвали руководство Российской Федерации перестать нянчиться с Украиной и дать её властям чёткое понимание того, что вести себя агрессивно с нашей страной нельзя.

«Давайте прекратим дипломатические отношения за нарушение свободы слова, убийства и отсутствие расследования преступлений, за политические преследования. Ну, короче, сделаем так, чтобы на Украине наконец-то вздрогнули и задумались», — призывает Борис Б.

Нашлись и те, которые напомнили, что практически у всех противником США в мире есть антиподы, сдерживающие их развитие.

«Всем государствам, которые не поддаются контролю США в полной мере, которые необходимо сдерживать, созданы антиподы. Северная и Южная Корея, коммунистический Китай и Тайвань, Индия и Пакистан. Для России, по ходу, одной Украины мало, ей пытаются устроить антиподы по всей границе, используя для этого бывшие советские республики. А то, что будет с последними — не их, коллективного Запада, головная боль. И поддерживать они их, антиподов, будут морально и материально. Ровно лишь настолько, насколько будет достаточно, чтобы те не развалились», — поделилась своим мнением Tanya A.

Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности Kremlin.ru

Напомним, 14 мая президент России Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза, что из Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление.