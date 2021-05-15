Вена, , 00:34 — REGNUM THQ Nordic выложила в сеть видео с демонстрацией производительности игры Biomutant на различных платформах. Ролик был опубликован 14 мая на YouTube-канале издателя.

Геймеры получили возможность увидеть, как Biomutant будет вести себя на консолях Xbox One и PS4 при разрешении 1080p и 30 FPS (кадрах в секунду). На Xbox One X и PS4 Pro Biomutant сможет выдать 60 FPS при том же 1080p. Что касается ролика с версией для ПК, то в нём показана производительность игры при разрешении 4K и частотой кадров 60 FPS.

Релиз игры запланирован на 25 мая 2021 года. Для игры на ПК студия-разработчик Experiment 101 рекомендует использовать систему на базе AMD Ryzen 5 1600 (Intel Core i7−6700K), 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокарт GeForce GTX 1660Ti или Radeon RX 590.

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